Curd Rice Benefits : फक्त एक वाटी दही-भात खा आणि जादू पहा! वेगाने कमी होईल पोटाची चरबी अन् हाडेही होतील मजबूत

बाळकृष्ण मधाळे

दही-भाताचे अफलातून फायदे

दही-भात हा चविष्ट, हलका आणि पचायला सोपा पदार्थ आहे. नियमित आहारात योग्य प्रमाणात घेतल्यास त्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे होऊ शकतात.

Curd Rice Benefits

|

esakal

वजन कमी करण्यास मदत

दही-भात पोट भरल्याची भावना देऊ शकतो. त्यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होते. वजन कमी करण्यासाठी संतुलित आहारासोबत नियमित व्यायामही आवश्यक आहे.

Curd Rice Benefits

|

esakal

शरीराला थंडावा

दही-भात शरीराला थंडावा देणारा पदार्थ मानला जातो. मसालेदार किंवा गरम पदार्थांनंतर दही-भात घेतल्याने पोटाला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Curd Rice Benefits

|

esakal

पचनक्रियेसाठी फायदेशीर

दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स असतात. हे आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांचे संतुलन राखण्यास आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Curd Rice Benefits

|

esakal

आतड्यांचे आरोग्य

दह्यातील चांगले बॅक्टेरिया निरोगी हेल्थसाठी उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे पोटाशी संबंधित किरकोळ त्रास कमी करण्यासाठी दही-भात आहाराचा भाग बनवता येतो.

Curd Rice Benefits

|

esakal

प्रतिकारशक्तीसाठी उपयोगी

दह्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. निरोगी हेल्थचा शरीराच्या प्रतिकारशक्तीशीही संबंध असतो.

Curd Rice Benefits

|

esakal

तणाव कमी करण्यास मदत

चांगले हेल्थ आणि मानसिक आरोग्य यांचा परस्पर संबंध असल्याचे संशोधनातून दिसते. दह्यातील प्रोबायोटिक्समुळे मूड आणि तणावावर सकारात्मक परिणाम होण्यास मदत होऊ शकते.

Curd Rice Benefits

|

esakal

हाडे आणि दात मजबूत

दही हे कॅल्शियम आणि प्रोटीनचा चांगला स्रोत आहे. त्यामुळे दही-भाताचा संतुलित आहारात समावेश केल्यास हाडे आणि दातांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक घटक मिळू शकतात.

Curd Rice Benefits

|

esakal

आहारात कसा घ्यावा?

दही-भात शक्यतो ताज्या दह्यासोबत आणि योग्य प्रमाणात घ्या. मात्र, वजन कमी करण्यासाठी केवळ दही-भातावर अवलंबून राहू नका; संतुलित आहार, व्यायाम आणि योग्य जीवनशैलीही महत्त्वाची आहे.

Curd Rice Benefits

|

esakal

Bajra Bhakri Benefits : हिवाळ्यात बाजरीची भाकरी खाणे का ठरते फायदेशीर? जाणून घ्या आरोग्यासाठी होणारे चमत्कारिक फायदे

Bajra Bhakri Benefits in Winter

|

esakal

येथे क्लिक करा...