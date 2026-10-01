Bajra Bhakri Benefits : हिवाळ्यात बाजरीची भाकरी खाणे का ठरते फायदेशीर? जाणून घ्या आरोग्यासाठी होणारे चमत्कारिक फायदे

बाळकृष्ण मधाळे

हिवाळ्यात बाजरीची भाकरी

हिवाळ्यात आहारात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. यासाठी बाजरीची भाकरी हा पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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बाजरीत कोणते पोषक घटक?

बाजरीमध्ये प्रोटीन, मॅग्नेशियम, फायबर, आयर्न, झिंक तसेच B1, B3, B6 आणि B9 जीवनसत्त्वे आढळतात.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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नैसर्गिक ग्लूटेनमुक्त धान्य

बाजरी नैसर्गिकरित्या ग्लूटेनमुक्त आहे. त्यामुळे ग्लूटेनयुक्त पदार्थ टाळणाऱ्या व्यक्तींसाठी ती पर्याय ठरू शकते.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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पचनक्रियेसाठी फायदेशीर

बाजरीतील फायबर पचनक्रियेसाठी उपयुक्त ठरू शकते. संतुलित आहारात तिचा समावेश करता येतो.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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हृदयासाठी उपयुक्त?

बाजरीतील विविध पोषक घटकांमुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तिचे सेवन हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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रक्तातील साखरेसाठी मदत

बाजरीतील फायबर आणि इतर पोषक घटक रक्तातील साखरेचे नियंत्रण राखण्यासाठी मदत करू शकतात. मात्र, ती उपचारांचा पर्याय नाही.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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किती भाकरी खाव्यात?

बाजरीच्या भाकरीचे प्रमाण प्रत्येक व्यक्तीनुसार बदलते. वय, शारीरिक हालचाल, आरोग्यस्थिती आणि एकूण आहार यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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कशासोबत खावी?

बाजरीची भाकरी भाजी, डाळ, कडधान्ये, दही किंवा इतर पौष्टिक पदार्थांसोबत संतुलित प्रमाणात खाल्ल्यास आहार अधिक पौष्टिक होऊ शकतो.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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esakal

संतुलित आहार महत्त्वाचा

बाजरी खाल्ल्याने हिवाळ्यातील आजार पूर्णपणे दूर होतात, असा दावा करता येत नाही. संतुलित आहार, व्यायाम, पुरेशी झोप आणि योग्य जीवनशैली महत्त्वाची आहे.

टीप : कोणताही आहार सुरू करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Bajra Bhakri Benefits in Winter

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