मधुमेहींसाठी संजीवनी 80% साखर निघून जाईल, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितला उपाय!

Aarti Badade

मधुमेहाची समस्या

अ‍ॅलोपॅथिक औषधांनीही मधुमेह पूर्णपणे नियंत्रित होत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. पण आयुर्वेदात यावर सोपा उपाय आहे.

आयुर्वेदिक दृष्टीकोन

आयुर्वेदानुसार, औषधे केवळ लक्षणे नियंत्रित करत नाहीत, तर शरीराची अंतर्गत शक्ती वाढवून मधुमेह नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

८०% साखरेवर नियंत्रण

आयुर्वेद डॉक्टर इरफान यांच्या मते, योग्य आयुर्वेदिक उपायांचा वापर केल्यास सुमारे ८०% लोकांमध्ये मधुमेह पूर्णपणे नियंत्रित केला जाऊ शकतो.

आयुर्वेदिक पावडर

डॉक्टरांनी घरी बनवता येईल अशी एक खास आयुर्वेदिक पावडर सांगितली आहे, ज्यामुळे साखर नियंत्रणात राहते.

आवश्यक साहित्य

जांभळाचे दाणे - ४० ग्रॅम,विजयसर - ३० ग्रॅम,गुडमार - २५ ग्रॅम,कारले - ३० ग्रॅम,वाळलेल्या कडुलिंबाची पाने - २० ग्रॅम,मेथीचे दाणे - ३० ग्रॅम,अत्री कडू - ३० ग्रॅम

पावडर बनवण्याची कृती

सर्व घटक उन्हात वाळवून मिक्सरमध्ये बारीक करून पावडर बनवा. ही पावडर एका डब्यात साठवून ठेवा.

वापरण्याची पद्धत

दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक चमचा ही पावडर पाण्यासोबत घ्या. यामुळे हळूहळू साखरेची पातळी नियंत्रित होईल.

महत्त्वाचा सल्ला

अ‍ॅलोपॅथिक औषधे लगेच बंद करू नका. आयुर्वेदिक पावडर सोबत घेत राहा. साखरेची पातळी सामान्य झाल्यावर तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधांचे प्रमाण कमी करू शकता.

