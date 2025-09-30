मधुमेहींसाठी संजीवनी 80% साखर निघून जाईल, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितला उपाय!

Aarti Badade
अॅलोपॅथिक औषधांनीही मधुमेह पूर्णपणे नियंत्रित होत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. पण आयुर्वेदात यावर सोपा उपाय आहे.
आयुर्वेदानुसार, औषधे केवळ लक्षणे नियंत्रित करत नाहीत, तर शरीराची अंतर्गत शक्ती वाढवून मधुमेह नियंत्रित करण्यास मदत करतात.
आयुर्वेद डॉक्टर इरफान यांच्या मते, योग्य आयुर्वेदिक उपायांचा वापर केल्यास सुमारे ८०% लोकांमध्ये मधुमेह पूर्णपणे नियंत्रित केला जाऊ शकतो.
डॉक्टरांनी घरी बनवता येईल अशी एक खास आयुर्वेदिक पावडर सांगितली आहे, ज्यामुळे साखर नियंत्रणात राहते.
जांभळाचे दाणे - ४० ग्रॅम,विजयसर - ३० ग्रॅम,गुडमार - २५ ग्रॅम,कारले - ३० ग्रॅम,वाळलेल्या कडुलिंबाची पाने - २० ग्रॅम,मेथीचे दाणे - ३० ग्रॅम,अत्री कडू - ३० ग्रॅम
सर्व घटक उन्हात वाळवून मिक्सरमध्ये बारीक करून पावडर बनवा. ही पावडर एका डब्यात साठवून ठेवा.
दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक चमचा ही पावडर पाण्यासोबत घ्या. यामुळे हळूहळू साखरेची पातळी नियंत्रित होईल.
अॅलोपॅथिक औषधे लगेच बंद करू नका. आयुर्वेदिक पावडर सोबत घेत राहा. साखरेची पातळी सामान्य झाल्यावर तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधांचे प्रमाण कमी करू शकता.
