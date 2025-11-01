फ्लेव्हर बूम! झणझणीत कडीपत्त्याची चटणी ट्राय करा

Monika Shinde

कढीपत्ता चटणी

तुमच्या जेवणाला थोडा टच देण्यासाठी झटपट बनवता येणारी कडीपत्त्याची चटणी डोसा, इडली किंवा भातसोबत परफेक्ट.

साहित्य

ताजे कढीपत्ता, हिरवी मिरची, आले, लसूण, नारळ, तेल आणि मीठ हे सर्व साहित्य लागते झणझणीत चटणीसाठी.

सुरुवात

कढईत थोडे तेल गरम करा. त्यात मोहरी आणि जिरे टाका. सुगंध येईपर्यंत फोडणी करा.

मुख्य साहित्य

त्यानंतर कढईत कढीपत्ता, हिरवी मिरची, लसूण आणि आले टाका. मध्यम आचेवर २-३ मिनिटं परतून घ्या.

नारळ आणि मसाला

थोडा नारळ आणि मीठ टाका. सर्व साहित्य एकत्र नीट परतून घ्या. चटणीला झणझणीत रंग आणि सुगंध येईल.

ब्लेंड करा

सगळे मिश्रण थंड झाल्यावर ब्लेंडरमध्ये टाका आणि पीसून गुळगुळीत चटणी तयार करा. हवे असल्यास थोडे पाणी टाका.

सर्व्हिंग

चटणी तयार! डोसा, इडली किंवा भातासोबत सर्व्ह करा. झणझणीत आणि ताज्या चवीची चटणी प्रत्येकाला आवडेल.

