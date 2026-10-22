पांढरे केस काळे करण्यासाठी कढीपत्ता खरंच फायदेशीर आहे? जाणून घ्या फायदे आणि सत्य

Anushka Tapshalkar

कमी वयात केस पांढरे का होतात?

वयाच्या तिशीपूर्वीच केस पांढरे होण्यामागे आनुवंशिकता, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस, पोषणातील कमतरता आणि इतर काही घटक कारणीभूत असू शकतात.

Premature Grey Hair

|

esakal

केसांसाठी कढीपत्ता फायदेशीर का?

कढीपत्त्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि काही जीवनसत्त्वे असतात. त्यामुळे केस आणि टाळूचे आरोग्य राखण्यासाठी कढीपत्त्याचा उपयोग होऊ शकतो.

Curry Leaves 

|

esakal

पांढरे केस पुन्हा काळे?

कढीपत्त्यामुळे पांढरे झालेले केस पुन्हा काळे होतात, याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा उपाय केसांचा नैसर्गिक रंग परत आणेल, असे मानणे योग्य नाही.

Grey hair Black again

|

esakal

केसांसाठी कढीपत्त्याचे इतर फायदे

कढीपत्त्याचा वापर केसांचा कोरडेपणा कमी करण्यास आणि केसांना चमक मिळवून देण्यास मदत करू शकतो. मात्र, केसगळती किंवा केस पांढरे होणे रोखण्याची त्याची परिणामकारकता सिद्ध झालेली नाही.

Curry Leaves

|

esakal

कढीपत्त्याचे तेल घरी कसे बनवाल?

साहित्य: १५ ते २० ताजी कढीपत्त्याची पाने आणि २ चमचे खोबरेल तेल.

एका भांड्यात खोबरेल तेल गरम करून त्यात कढीपत्त्याची पाने घाला. पाने किंचित गडद झाल्यावर गॅस बंद करा. तेल थंड झाल्यानंतर गाळून घ्या.

Curry Leaves Hair Oil

|

esakal

केसांना कढीपत्त्याचे तेल कसे लावावे?

तयार तेल टाळूवर आणि केसांना हलक्या हाताने लावा. साधारण ३० मिनिटे ते २ तास ठेवून सौम्य शाम्पूने केस धुवा. आठवड्यातून १ ते २ वेळा वापरून पाहू शकता. खाज किंवा जळजळ झाल्यास वापर थांबवा.

Hair Oiling

|

esakal

हा उपाय पुरेसा आहे का?

नाही! केसांचा नैसर्गिक रंग केसांच्या मुळांतील मेलॅनिनवर अवलंबून असतो. कढीपत्त्याचे तेल केसांची निगा राखण्यास मदत करू शकते; मात्र पांढरे केस पुन्हा काळे करण्याचा तो खात्रीशीर उपाय नाही. कमी वयात अचानक केस पांढरे होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Hair Care

|

esakal

भृंगराज तेल लावल्याने केस वाढतात का? सात दिवसांत केस वाढण्याबाबत जाणून घ्या सत्य!

Bhringaraj for Hair Growth

|

esakal

आणखी वाचा