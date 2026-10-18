भृंगराज तेल लावल्याने केस वाढतात का? सात दिवसांत केस वाढण्याबाबत जाणून घ्या सत्य!

Anushka Tapshalkar
भृंगराज ही आयुर्वेदात पारंपरिकरीत्या केस आणि टाळूच्या निगेसाठी वापरली जाणारी वनस्पती आहे. भृंगराज तेल, पावडर आणि विविध केसांच्या उत्पादनांमध्ये याचा वापर केला जातो.
Bhringaraj for Hair Growth
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भृंगराज तेलाने टाळूची मालिश केल्यास केसांची निगा राखण्यास मदत होऊ शकते. तेलामुळे केस मऊ ठेवण्यासही मदत मिळू शकते. मात्र, यामुळे केसांची वाढ हमखास होते, असे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत.
Bhringaraj for Hair Growth
sakal
भृंगराजातील काही नैसर्गिक घटकांवर प्रयोगशाळेत आणि प्राण्यांवर संशोधन झाले आहे. मात्र, माणसांमध्ये केसांची वाढ वाढवण्यासाठी भृंगराज किती प्रभावी आहे, याबाबत उच्च दर्जाचे संशोधन मर्यादित आहे.
Hair Growth
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केस साधारणपणे महिन्याला एक सेंटीमीटर वाढतात. त्यामुळे केवळ सात दिवसांत केसांची लांबी किंवा घनता लक्षणीय वाढेल, अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. कोणतेही तेल किंवा घरगुती उपाय इतक्या कमी वेळात केस वाढवण्याची हमी देत नाहीत.
Healthy Hair
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केसांच्या निरोगी वाढीसाठी प्रथिने आणि संतुलित आहार आवश्यक आहे. शरीरात लोह किंवा इतर पोषक घटकांची कमतरता असल्यास केस गळू शकतात. त्यामुळे गरजेनुसार तपासणी करून कमतरता दूर करणे महत्त्वाचे आहे.
वारंवार हेअर स्टायलिंगसाठी उष्णतेचा वापर, रासायनिक उपचार, केस घट्ट बांधणे आणि केस जोरात विंचरणे टाळा. टाळूला सतत खाज, कोंडा किंवा सूज असल्यास योग्य उपचार घ्या.
Hair Care
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केसगळती वाढत असेल किंवा केस विरळ होत असतील, तर त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. भृंगराज केसांच्या निगेसाठी उपयोगी ठरू शकतो; मात्र, केसगळतीवरील हमखास उपचार नाही.
Hair fall
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Why Do Fingertips Become Wrinkly in Water
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