सीताफळ खाण्याचे १० मोठे फायदे कोणते?

Sandip Kapde
सीताफळात व्हिटॅमिन C भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत होण्यास मदत होते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
यातील फायबरमुळे पचन सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियममुळे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते आणि हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
सीताफळातील व्हिटॅमिन A डोळ्यांचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
नैसर्गिक साखर आणि कार्बोहायड्रेट्समुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते. थकवा जाणवत असल्यास सीताफळ उपयोगी ठरू शकते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि मॅग्नेशियम यांसारखी खनिजे हाडांच्या मजबुतीसाठी उपयुक्त असतात.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे आरोग्य राखण्यास आणि नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
सीताफळात असलेले व्हिटॅमिन B6 मेंदूच्या कार्यासाठी आणि मज्जासंस्थेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
सीताफळात तांबे (Copper) आणि काही प्रमाणात लोह (Iron) असल्याने रक्तनिर्मितीच्या प्रक्रियेला मदत होऊ शकते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
सीताफळात नैसर्गिक कॅलरी आणि ऊर्जा चांगल्या प्रमाणात असल्याने वजन वाढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी ते उपयुक्त ठरू शकते.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
सीताफळ चवीला गोड असल्याने मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार मर्यादित प्रमाणात खावे.
Custard Apple Benefits: 10 Reasons to Add Sitaphal to Your Diet
esakal
Best Banana for Health?
esakal