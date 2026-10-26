Custard Apple Benefits : सीताफळ खाण्याचे हे 10 आश्चर्यकारक फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का? वजन वाढवण्यापासून ते अशक्तपणा दूर करेपर्यंत गुणकारी!

बाळकृष्ण मधाळे
सीताफळात कॅल्शियम आणि लोहासह विविध पोषक घटक असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून सीताफळ खाल्ल्याने मुलांच्या वाढीस मदत होते.
Custard Apple Benefits
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सीताफळातून ऊर्जा आणि काही महत्त्वाची पोषकतत्त्वे मिळतात. मात्र, बाळंतपणानंतर किंवा चाळिशीनंतर होणारी लोह व कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्यासाठी केवळ सीताफळ पुरेसे नाही.
Custard Apple Benefits
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सीताफळातील नैसर्गिक साखर आणि कर्बोदकांमुळे शरीराला ऊर्जा मिळते. त्यामुळे रोजच्या कामासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळवण्यास मदत होऊ शकते.
Custard Apple Benefits
esakal
सीताफळात कॅलरीज आणि कर्बोदके असतात. त्यामुळे योग्य आहारासोबत त्याचे सेवन केल्याने वजन वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
Custard Apple Benefits
esakal
सीताफळात पोटॅशियमसारखी खनिजे असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ते हृदयाच्या सामान्य कार्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, धडधड किंवा छातीत दडपण जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Custard Apple Benefits
esakal
सीताफळातील आहारातील तंतू पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत करू शकतात.
Custard Apple Benefits
esakal
सीताफळातील जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि नैसर्गिक कर्बोदके शरीराला पोषण देतात. चक्कर येणे किंवा बेशुद्ध पडणे यावर मात्र सीताफळ हा उपचार नाही.
Custard Apple Benefits
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सीताफळाच्या बियांमध्ये काही हानिकारक घटक असू शकतात. त्यामुळे बियांची पूड केसांना लावणे किंवा डोळे-नाकाजवळ वापरणे टाळा. केसांसाठी सुरक्षित उत्पादने वापरा.
Custard Apple Benefits
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सीताफळाचा गर थेट खाता येतो. तसेच त्यापासून सरबत, स्मूदी आणि आइस्क्रीम बनवता येते. अतिरिक्त साखर न घालता खाणे अधिक चांगले.
Custard Apple Benefits
सीताफळ मर्यादित प्रमाणात खा आणि त्यातील बिया गिळू नका. अतिसार झाल्यास पाणी व ओआरएस घ्या; सीताफळाचा रस हा उपचार नाही. त्रास कायम राहिल्यास डॉक्टरांकडे जा.
Custard Apple Benefits
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health benefits of colocasia leaves
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