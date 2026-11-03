सीताफळ खाण्याचे नेमके फायदे काय आहेत?

संतोष कानडे
सीताफळामध्ये व्हिटॅमिन C भरपूर प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारशक्तीला मदत करते.
त्यातील नैसर्गिक साखरेमुळे शरीराला ऊर्जा मिळते.
सीताफळात असलेले फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते.
बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास फायबरचा उपयोग होऊ शकतो.
त्यामध्ये पोटॅशियम असते, जे रक्तदाब नियंत्रणासाठी उपयुक्त आहे.
सीताफळातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करण्यास मदत करतात.
त्यातील व्हिटॅमिन B6 मेंदू आणि मज्जासंस्थेच्या कार्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
सीताफळात मॅग्नेशियम आणि लोह यांसारखी खनिजेही असतात.
त्यातील फायबरमुळे पोट भरल्याची भावना टिकण्यास मदत होते.
मात्र, सीताफळात नैसर्गिक साखर आणि कॅलरी असतात, त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी प्रमाणात खावे.
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