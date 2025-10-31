‘गोड फळ पण कडू परिणाम!’ सीताफळ जास्त प्रमाणात खाल्ल्याचने होतात 'हे' ७ दुष्परिणाम

Anushka Tapshalkar
काही व्यक्तींना सीताफळ खाल्ल्यानंतर त्वचेवर खाज, पुरळ किंवा सूज येऊ शकते. अशा प्रतिक्रिया आढळल्यास सीताफळ खाणे टाळावे.
Allergy
sakal
सीताफळामध्ये भरपूर फायबर असते. परंतु, जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास पोट फुगणे, गॅस किंवा जुलाब होण्याची शक्यता असते.
Indigestion Problem
sakal
सीताफळाच्या बिया खाणे टाळावे. त्यामध्ये विषारी घटक असतात ज्यामुळे पोटदुखी किंवा उलट्या होऊ शकतात.
Toxic Seeds
sakal
सीताफळामध्ये लोह असते, परंतु जास्त प्रमाणात घेतल्यास उलट्या, बद्धकोष्ठता आणि पोटदुखी होऊ शकते.
High Iron percentange
sakal
सीताफळातील अॅनोनेसिन नावाचे संयुग जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास रक्तदाब कमी होणे, चक्कर येणे किंवा डोळ्यात पाणी येणे असे त्रास होऊ शकतात.
low blood pressure
Sakal
सीताफळ हे थंड प्रकृतीचे फळ आहे. त्यामुळे हिवाळ्यात जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास सर्दी आणि खोकल्याचा धोका वाढू शकतो.
Take Care in Cold Weather
sakal
हे फळ गोड आणि कॅलरीने भरलेले असल्यामुळे वारंवार खाल्ल्यास वजन वाढण्याची शक्यता आहे. मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच हे फळ खावे.
Weight Gain
sakal
sakal