Cyber Police : ऑनलाईन फसवणूक तर हा नंबर तुमच्या सेवेसाठी..., पोलिसांचे आवाहन

ऑनलाईन फसवणूक

ऑनलाईन फसवणुकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यापासून वाचण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत.

सायबर पोलीस

सायबर पोलिसांकडून ‘१९३०’ हा अधिकृत नंबर जारी करण्यात आल्याने तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात आहेत.

वैयक्तिक माहिती देऊ नका

फसवणूक टाळण्यासाठी वैयक्तिक माहिती (उदा. बॅंक खाते क्रमांक, गोपनीय ओटीपी, एटीएम पीन)कधीही कुणालाही सांगू नका.

संशयास्पद फोन कॉल टाळा

संशयास्पद फोन कॉल, ई-मेल किंवा मेसेजला उत्तर देणे टाळा.

अनोळखी लिंक टाळा

मोबाईलवर आलेल्या कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका.

विश्वसनीय वेबसाईट

ई-मेलमध्ये ओळखीच्या व्यक्तीकडून आलेल्याच ॲटॅचमेंट उघडा. विश्वसनीय वेबसाईट्सवरूनच ऑनलाईन पेमेंट करा.

ओपन वाय-फाय व्यवहार टाळा

सार्वजनिक व ओपन वाय-फायवरून ऑनलाईन व्यवहार टाळा. फोनमध्ये सुरक्षा अॅप ठेवणे आवश्यक.

अनोळखी अॅप डाऊनलोड करू नका

व्हॉटस्‌ॲपवर आलेले अनोळखी अॅप डाऊनलोड करू नका. फेसबुक, इन्‍स्‍टावर अनोळखी रिक्वेस्ट स्वीकारू नका.

