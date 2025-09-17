Cyber Police : ऑनलाईन फसवणूक तर हा नंबर तुमच्या सेवेसाठी..., पोलिसांचे आवाहन

Sandeep Shirguppe
ऑनलाईन फसवणुकांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यापासून वाचण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत.
Cyber Police
esakal
सायबर पोलिसांकडून ‘१९३०’ हा अधिकृत नंबर जारी करण्यात आल्याने तक्रारी नोंदवून घेतल्या जात आहेत.
Cyber Police
esakal
फसवणूक टाळण्यासाठी वैयक्तिक माहिती (उदा. बॅंक खाते क्रमांक, गोपनीय ओटीपी, एटीएम पीन)कधीही कुणालाही सांगू नका.
Cyber Police
esakal
संशयास्पद फोन कॉल, ई-मेल किंवा मेसेजला उत्तर देणे टाळा.
Cyber Police
esakal
मोबाईलवर आलेल्या कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका.
Cyber Police
esakal
ई-मेलमध्ये ओळखीच्या व्यक्तीकडून आलेल्याच ॲटॅचमेंट उघडा. विश्वसनीय वेबसाईट्सवरूनच ऑनलाईन पेमेंट करा.
Cyber Police
esakal
सार्वजनिक व ओपन वाय-फायवरून ऑनलाईन व्यवहार टाळा. फोनमध्ये सुरक्षा अॅप ठेवणे आवश्यक.
Cyber Police
esakal
व्हॉटस्ॲपवर आलेले अनोळखी अॅप डाऊनलोड करू नका. फेसबुक, इन्स्टावर अनोळखी रिक्वेस्ट स्वीकारू नका.
Cyber Police
esakal