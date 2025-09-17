दुकानदाराला एका मोमोजवर किती खर्च येतो?

Aarti Badade

एका मोमोची किंमत

रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एका मोमोची किंमत किती आहे?
मोमोज भारतात लोकप्रिय फास्ट फूड बनले आहे.

प्लेट

बाजारात मोमोज प्रति प्लेट ३० रुपयांपासून ३०० रुपयांपर्यंत मिळतात.

किंमत

पण कच्च्या मोमोजची किंमत किती असते, हे माहिती आहे का?

मोमोजचे दोन प्रकार असतात –

मशीनने बनवलेले (₹3 प्रति नग)
हाताने बनवलेले (₹4.5 प्रति नग)

प्रति नग

पनीर व चिकन मोमोजची किंमत जास्त —प्रत्येकी ₹5.5 प्रति नग!

एका ५ मोमोज प्लेटसाठी दुकानदाराचा खर्च

मोमोज : ₹23
प्लेट + चटणी + इंधन : ₹3–4
एकूण खर्च : ₹27–28

विक्रेत्यांचा नफा

बाजारभाव ₹50–₹100 पर्यंत!
खर्च कमी, नफा जास्त

