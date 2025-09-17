दुकानदाराला एका मोमोजवर किती खर्च येतो?

Aarti Badade
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एका मोमोची किंमत किती आहे?
मोमोज भारतात लोकप्रिय फास्ट फूड बनले आहे.
बाजारात मोमोज प्रति प्लेट ३० रुपयांपासून ३०० रुपयांपर्यंत मिळतात.
पण कच्च्या मोमोजची किंमत किती असते, हे माहिती आहे का?
मशीनने बनवलेले (₹3 प्रति नग)
हाताने बनवलेले (₹4.5 प्रति नग)
पनीर व चिकन मोमोजची किंमत जास्त —प्रत्येकी ₹5.5 प्रति नग!
मोमोज : ₹23
प्लेट + चटणी + इंधन : ₹3–4
एकूण खर्च : ₹27–28
बाजारभाव ₹50–₹100 पर्यंत!
खर्च कमी, नफा जास्त
