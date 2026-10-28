अर्णब चक्रीवादळाची आंध्रला धडक

Ashok Jawale
बंगालच्या उपसागरातील अर्णब चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीला अतितीव्र वारे आणि मुसळधार पावसाचा धोका.
Cyclone Arnab
Esakal
IMD नुसार चक्रीवादळाचे केंद्र नरसापूरजवळ होते; काकीनाडा, यानम आणि मच्छलीपट्टणम परिसरालाही धोका.
Cyclone Arnab
Esakal
चक्रीवादळादरम्यान वाऱ्यांचा वेग ताशी ११५ ते १२५ किमी, तर झोतांचा वेग १४० किमीपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज.
Cyclone Arnab
Esakal
खवळलेल्या समुद्रामुळे मच्छीमारांनी समुद्रात जाणे टाळावे आणि नागरिकांनी किनाऱ्यावरील धोकादायक भागांपासून दूर राहावे.
Cyclone Arnab
Esakal
आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीसह ओडिशा आणि काही अन्य भागांत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Cyclone Arnab
Esakal
प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा, सुरक्षित ठिकाणी राहा आणि ताज्या माहितीसाठी IMD व स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकृत सूचना तपासा.
Cyclone Arnab
Esakal
Kuda Caves
esakal