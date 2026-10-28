महाराष्ट्राची एकमेव लेणी... जिथून दिसतो अथांग समुद्र!

विनयन वाघमारे

महाराष्ट्रातली अशी एकमेव लेणी...

महाराष्ट्रात अनेक प्राचीन लेणी आहेत, पण कुडा लेणी ही एकमेव अशी लेणी आहे जिथून थेट अरबी समुद्र आणि मांडवी खाडीचे विहंगम दर्शन घडते!

Kuda Caves

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Sakal

समुद्राच्या लाटांवर स्वार झालेला इतिहास

रायगडच्या म्हाडद गावात वसलेली ही लेणी हजारो वर्षांपासून कोकणच्या या सागरी पटलावर उभी आहेत. प्राचीन काळातील जलमार्गांचा हा एक महत्त्वाचा साक्षीदार आहे.

Kuda Caves

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Sakal

लेण्यांच्या दारातून समुद्राचा अथांग कॅनव्हास

जेव्हा तुम्ही या प्राचीन लेण्यांच्या वरच्या स्तरावर उभे राहता, तेव्हा समोर पसरलेला निळाशार समुद्र, खारफुटीची जंगले आणि थंडगार वाऱ्याची झुळूक मन जिंकून घेते.

Kuda Caves

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Sakal

शांतता आणि सागराचा संगम

येथे एकूण २६ बौद्ध लेणी आहेत. चैत्यगृह (प्रार्थना स्थळ) आणि विहारांची रचना इतकी शांत आहे की, पाठीमागे घुमणारा समुद्राच्या लाटांचा आवाज मनाला वेगळीच अनुभूती देतो.

Kuda Caves

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Sakal

इतिहासाची सोनेरी पाने

येथील भिंतींवर ब्राह्मी लिपीतील शिलालेख आणि सुंदर मानवी शिल्पे कोरलेली आहेत, जी तत्कालीन समृद्ध व्यापारी संस्कृतीची साक्ष देतात.

Kuda Caves

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Sakal

ट्रेकिंग आणि कोकण दर्शन एकत्र!

या लेण्यांपर्यंत पोहोचण्याचा ट्रेक अतिशय सुंदर आहे. वाटेत कोकणातील निसर्ग आणि वर पोहोचल्यावर मिळणारे समुद्राचे दर्शन हा एक परफेक्ट वीकेंड प्लॅन आहे.

Kuda Caves

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Sakal

नक्की भेट द्या!

ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान या महाराष्ट्राच्या एकमेव सागरी लेण्यांना आवर्जून भेट द्या आणि हा अनोखा अनुभव घ्या!

Kuda Caves

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Sakal

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Laugh

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Sakal

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