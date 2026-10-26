अर्णब चक्रिवादळ किती धोकादायक? 140kmph वेगानं वारे, किनारपट्टीला रेड अलर्ट

सूरज यादव
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेलं चक्रीवादळ अर्नब तीव्र होत असून आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याकडे वेगाने सरकत आहे.
Arnab Cyclone
ESakal
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २८ ऑक्टोबरला सकाळी किंवा दुपारी चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे.
Arnab Cyclone
ESakal
किनाऱ्यावर धडकताना वाऱ्याचा वेग ताशी ११५ ते १२५ किलोमीटर राहू शकतो, तर झोत १४० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतात.
Arnab Cyclone
ESakal
चक्रीवादळाच्या धोक्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या किनारी जिल्ह्यांमध्ये रेड, ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी करण्यात आले आहेत.
Arnab Cyclone
ESakal
ओडिशातील गजपती, गंजाम, रायगडा, कोरापुट आणि मलकानगिरी या जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टीच्या शक्यतेमुळे रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
Arnab Cyclone
ESakal
२८ आणि २९ ऑक्टोबरला ओडिशातील अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता असून डोंगराळ भागांत भूस्खलनाचा धोका वाढू शकतो.
Arnab Cyclone
ESakal
चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या पथकांसह प्रशासनाने सुरक्षित निवारा, अन्न, पाणी आणि वैद्यकीय सुविधांची तयारी केली आहे.
Arnab Cyclone
ESakal
नागरिकांनी समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर राहावं, विनाकारण बाहेर पडू नये आणि हवामान विभागाच्या सूचनांचं काटेकोर पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
Arnab Cyclone
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Railway Ticket Booking
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