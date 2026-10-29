आंध्र प्रदेशला धडकणाऱ्या 'अर्णब' चक्रीवादळाचे नाव कोणी आणि कसे ठेवले? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Vinayan

'अर्णब' वादळाचे रहस्य

आंध्र प्रदेशला धडकणाऱ्या या चक्रीवादळाचे 'अर्णब' नाव तब्बल ६ वर्षांपूर्वीच ठरवले गेले होते. याची रंजक कहाणी नक्की जाणून घ्या.

Cyclone Arnab

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Sakal

'अर्णब' शब्दाचा अर्थ काय?

बंगाली भाषेत 'अर्णब' या शब्दाचा अर्थ 'समुद्र' असा होतो. हे नाव बांगलादेश देशाने सुचवले होते.

Cyclone Arnab

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Sakal

१३ देश आणि १६९ नावे

हिंदी महासागर क्षेत्रातील वादळांचे नामकरण करण्यासाठी १३ देश मिळून एकूण १६९ नावांची यादी आधीच तयार करून ठेवतात.

Cyclone Arnab

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Sakal

एक रंजक जुना किस्सा

जुन्या काळात एका हवामान शास्त्रज्ञाने रागाच्या भरात वादळांची नावे राजकीय नेत्यांच्या नावांवर ठेवली होती, ज्यामुळे नंतर मोठे नियम बदलले.

Cyclone Arnab

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Sakal

नावांची ठरलेली यादी

यादीमध्ये आधी ज्या नावाची नोंद झाली असते, तीच नावे क्रमाने येणाऱ्या वादळांना दिली जातात. कोणताही एक देश स्वतःहून थेट नाव ठरवत नाही.

Cyclone Arnab

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Sakal

नावे देण्याचे महत्त्व

वादळांना विशिष्ट नावे दिल्यामुळे सामान्य जनतेला सतर्क करणे, चेतावणी देणे आणि मीडियामध्ये ट्रॅकिंग करणे अत्यंत सोपे जाते.

Cyclone Arnab

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Sakal

WMO ची महत्त्वाची भूमिका

जागतिक हवामान संघटना (WMO) आणि ESCAP यांच्या सहकार्याने हे सर्व नियम आणि नावांची यादी अंतिम केली जाते.

Cyclone Arnab

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Sakal

सुरक्षितता सर्वतोपरी

वादळाचे नाव कोणतेही असो, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवणे हीच काळाची गरज आहे.

Cyclone Arnab

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Sakal

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Golden Silk Orb-Weaver spider

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Sakal

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