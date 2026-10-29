आंध्र प्रदेशला धडकणाऱ्या 'अर्णब' चक्रीवादळाचे नाव कोणी आणि कसे ठेवले? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Vinayan
आंध्र प्रदेशला धडकणाऱ्या या चक्रीवादळाचे 'अर्णब' नाव तब्बल ६ वर्षांपूर्वीच ठरवले गेले होते. याची रंजक कहाणी नक्की जाणून घ्या.
Cyclone Arnab
Sakal
बंगाली भाषेत 'अर्णब' या शब्दाचा अर्थ 'समुद्र' असा होतो. हे नाव बांगलादेश देशाने सुचवले होते.
Cyclone Arnab
Sakal
हिंदी महासागर क्षेत्रातील वादळांचे नामकरण करण्यासाठी १३ देश मिळून एकूण १६९ नावांची यादी आधीच तयार करून ठेवतात.
Cyclone Arnab
Sakal
जुन्या काळात एका हवामान शास्त्रज्ञाने रागाच्या भरात वादळांची नावे राजकीय नेत्यांच्या नावांवर ठेवली होती, ज्यामुळे नंतर मोठे नियम बदलले.
Cyclone Arnab
Sakal
यादीमध्ये आधी ज्या नावाची नोंद झाली असते, तीच नावे क्रमाने येणाऱ्या वादळांना दिली जातात. कोणताही एक देश स्वतःहून थेट नाव ठरवत नाही.
Cyclone Arnab
Sakal
वादळांना विशिष्ट नावे दिल्यामुळे सामान्य जनतेला सतर्क करणे, चेतावणी देणे आणि मीडियामध्ये ट्रॅकिंग करणे अत्यंत सोपे जाते.
Cyclone Arnab
Sakal
जागतिक हवामान संघटना (WMO) आणि ESCAP यांच्या सहकार्याने हे सर्व नियम आणि नावांची यादी अंतिम केली जाते.
Cyclone Arnab
Sakal
वादळाचे नाव कोणतेही असो, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवणे हीच काळाची गरज आहे.
Cyclone Arnab
Sakal
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal