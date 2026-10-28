जगातील असा कोळी, ज्याचे जाळे चक्क ‘सोन्यासारखे’ चमकते! कधी पाहिलाय का?

विनयन वाघमारे
होय! या कोळ्याचे सिल्क (रेशीम) सूर्यप्रकाशात अगदी सोन्यासारख्या पिवळ्या-तकाकी रंगाचे चमकते. हे जाळे केवळ सुंदरच नाही, तर अत्यंत मजबूत असते.
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
वैज्ञानिक संशोधनानुसार, या कोळ्याचे जाळे स्टीलपेक्षाही जास्त लवचिक आणि मजबूत मानले जाते. याच्या या युनिक सिल्कचा अभ्यास करून भविष्यात बुलेटप्रूफ जॅकेट बनवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे.
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
या प्रजातीत मादी कोळी नरापेक्षा आकाराने खूप मोठी असते. जरी तो दिसायला थोडा भीतीदायक वाटत असला, तरी त्याचे विष माणसांसाठी प्राणघातक नसते.
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
हे कोळी आपल्या मोठ्या जाळ्यात शांतपणे बसतात. जाळ्यात एखादा कीटक किंवा लहान पक्षी अडकल्यास, कंपनांच्या (Vibrations) सहाय्याने ते अचूक शिकार करतात आणि काही सेकंदात त्याला जाळ्यात गुंडाळतात.
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
हे कोळी प्रामुख्याने जगभरातील उष्ण कटिबंधीय जंगलांमध्ये आढळतात. भारतातील कोकण किंवा दक्षिण भारतातील दमट आणि हिरव्यागार जंगलांमध्ये हे सहज पाहायला मिळतात.
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
हे कोळी जंगलातील डास, माशा आणि पिकांचे नुकसान करणारे कीटक खाऊन निसर्गाचे समतोल राखण्याचे अतिशय महत्त्वाचे काम करतात.
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच अचंबित करणारा हा गोल्डन ऑब विव्हर कोळी निसर्गाच्या अफाट सौंदर्याचा एक उत्तम नमुना आहे. ही माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा!
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal
Kuda Caves
Sakal