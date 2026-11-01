दिवाळीच्या खरेदीसाठी D-Mart मध्ये भन्नाट ऑफर्स; फक्त ₹49 पासून मिळतायत वस्तू

Apurva Kulkarni
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर D-Mart मध्ये भन्नाट ऑफर सुरु आहे. घरगुती साहित्यासह कपड्यांवर आकर्षक डिस्काऊंट मिळतोय.
DMART DIWALI SALE 202
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जर तुम्हाला घरात सुशोभिकरणासाठी वस्तू हव्या असतील तर त्यांची स्टार्टिंग किंमत ३९ रुपयांपासून आहे.
, DMART FESTIVE WEAR
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तुम्हाला जर किचनमधले सामान कोणाला गिफ्ट म्हणून द्यायचं असेल तर त्याची अनेक वस्तू उपलब्ध आहे. ४९ रुपयांपासून सुरुवात आहे.
DMART DISCOUNT OFFERS
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D-Mart मध्ये दिवाळी सेलमध्ये कपड्यावर आकर्षक डिस्काऊंट देण्यात आला आहे. फेस्टिवल लूक देणाऱ्या कपड्यांची किंमत २९९ पासून चालू आहे.
DMART DIWALI SHOPPING
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दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिवे, पणत्या सुद्धा स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. नव्या पद्धतीतील काचेची दिवे सुद्धा पहायला मिळतील. याची स्टार्टिंग किंमत ४९ रुपये इतके आहे.
DMART FESTIVE WEAR
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तसंच दिवाळीसाठी स्वस्त दरात मिठाई सुद्धा उपलब्ध आहे. एकावर एक फ्री अशी ऑफर मिठाईवर सध्या सुरु आहे.
DMART DECORATIVE DIYAS,
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D Mart मध्ये दिवाळीसाठी काही बजेट फ्रेंडली भेटवस्तू सुद्धा उपलब्ध आहे. १९९ पासून भेटवस्तूंची किंमत आहे.
DMART DIWALI SWEETS
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Ashi Hi Banwa Banwi
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