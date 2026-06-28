पावसाळ्यात सर्वात मोठी बचत! D-Mart मध्ये मान्सून वस्तूंवर जबरदस्त ऑफर्स

Sandip Kapde

पावसाळा

पावसाळ्यातील दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन D-Mart मध्ये मान्सून स्पेशल ऑफर्स आणल्या आहेत.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

रेनकोट

पुरुष, महिला आणि मुलांसाठी रेनकोट किफायतशीर दरात उपलब्ध आहेत.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

छत्री

वेगवेगळ्या डिझाइन आणि आकारातील छत्र्यांवर आकर्षक किंमतींचा लाभ घेता येईल.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

पोंचो

अचानक पाऊस सुरू झाल्यास वापरण्यासाठी हलके आणि सोयीस्कर पोंचो उपलब्ध आहेत.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

चप्पल

ओल्या वातावरणात वापरण्यासाठी आरामदायी आणि टिकाऊ फुटवेअरचीही ऑफर आहे.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

शूज

पावसाळ्यात वापरण्यासाठी निवडक शूज आणि फुटवेअरवर बचतीची संधी मिळत आहे.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

बचत

मान्सूनसाठी लागणाऱ्या अनेक वस्तू एकाच ठिकाणी परवडणाऱ्या दरात खरेदी करता येतील.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

गुणवत्ता

कमी किमतीसोबत दर्जेदार उत्पादने मिळत असल्याने ग्राहकांना दुहेरी फायदा होणार आहे.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

तयारी

पावसाळ्याची संपूर्ण तयारी करण्यासाठी आवश्यक वस्तू D-Mart मध्ये सहज उपलब्ध आहेत.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

ऑफर

मान्सून स्पेशल ऑफर्समुळे दैनंदिन गरजांच्या वस्तू खरेदी करताना चांगली बचत करता येणार आहे.

D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials

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esakal

D-Mart ची मोठी ऑफर! विद्यार्थ्यांसाठी 10 भन्नाट वस्तू स्वस्तात

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