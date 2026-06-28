पावसाळ्यात सर्वात मोठी बचत! D-Mart मध्ये मान्सून वस्तूंवर जबरदस्त ऑफर्स

Sandip Kapde
पावसाळ्यातील दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन D-Mart मध्ये मान्सून स्पेशल ऑफर्स आणल्या आहेत.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
पुरुष, महिला आणि मुलांसाठी रेनकोट किफायतशीर दरात उपलब्ध आहेत.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
वेगवेगळ्या डिझाइन आणि आकारातील छत्र्यांवर आकर्षक किंमतींचा लाभ घेता येईल.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
अचानक पाऊस सुरू झाल्यास वापरण्यासाठी हलके आणि सोयीस्कर पोंचो उपलब्ध आहेत.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
ओल्या वातावरणात वापरण्यासाठी आरामदायी आणि टिकाऊ फुटवेअरचीही ऑफर आहे.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
पावसाळ्यात वापरण्यासाठी निवडक शूज आणि फुटवेअरवर बचतीची संधी मिळत आहे.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
मान्सूनसाठी लागणाऱ्या अनेक वस्तू एकाच ठिकाणी परवडणाऱ्या दरात खरेदी करता येतील.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
कमी किमतीसोबत दर्जेदार उत्पादने मिळत असल्याने ग्राहकांना दुहेरी फायदा होणार आहे.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
पावसाळ्याची संपूर्ण तयारी करण्यासाठी आवश्यक वस्तू D-Mart मध्ये सहज उपलब्ध आहेत.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
मान्सून स्पेशल ऑफर्समुळे दैनंदिन गरजांच्या वस्तू खरेदी करताना चांगली बचत करता येणार आहे.
D-Mart Monsoon Offers 2026: Big Discounts on Rainwear, Umbrellas and Daily Essentials
esakal
D-Mart's Top 10 Budget-Friendly Student Essentials Before College Reopens
esakal