दिवाळी असो किंवा इतर कार्यक्रम... मुंबईतील 'हा' बाजार खरेदीसाठी बेस्ट ठरतो

दादर मार्केट

शहरातील दादर मार्केट दिवाळीच्या तयारीसाठी आणि परवडणाऱ्या किमतीत मिळणाऱ्या विविध उत्पादनांसाठी ओळखले जाते.

खरेदीदार

२०२५ च्या दिवाळीसाठी खरेदीदार आणि विशेष प्रदर्शनांनी बाजारपेठ आधीच गजबजलेली आहे. बाजारपेठेत अन्नापासून ते कपडे आणि सजावटीपर्यंत सर्व काही विकले जाते.

परवडणारे ठिकाण

उत्सवाच्या पोशाखांसाठी दादर हे परवडणारे ठिकाण आहे. येथे तुम्हाला पारंपारिक कपडे आणि अॅक्सेसरीज विकणारे असंख्य स्टॉल्स आढळतील. दिवाळीच्या आधीच्या दिवसांमध्ये बाजारात खूप गर्दी असते.

सुट्ट्या

गर्दी टाळण्यासाठी, सामान्य दिवशी भेट द्या आणि सुट्ट्या टाळा. तुम्ही रस्त्यावरून चालत असतानाही तुमची खरेदी करू शकाल, तुम्हाला कळतही नाही.

वस्तूंनी भरलेले

सध्या दादर मार्केट दिवाळीच्या वस्तूंनी भरलेले आहे, त्यामुळे या मार्केटमध्ये सर्वत्र दिवाळीचे दिवे, रांगोळी, भिंतीवरील सजावट दिसून येते.

फुलांचा बाजार

यामध्ये, फुले आणि फळे विकणाऱ्या दुकानांमध्येही काही दिवसांत गर्दी होऊ लागेल कारण मुंबईतील सर्वात मोठा फुलांचा बाजार दादरमध्ये आहे.

सौदेबाजी

येथे खरेदीचा एक विशेष नियम आहे जो तुम्ही लक्षात ठेवला पाहिजे, अनेक वस्तू आधीच स्वस्त असतात. परंतु सौदेबाजी सामान्य आहे. सौदेबाजीवर तुम्हाला किंमतीत 30% ते 40% घट दिसून येईल.

किमतीची साडी

नियमित दुकानात ₹१२०० ते ₹१५०० किमतीची साडी या बाजारातून ₹८०० मध्ये खरेदी करता येते. अन्नापासून ते कपड्यांपर्यंत आणि सजावटीच्या वस्तूंपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी हाच फरक दिसून येतो.

खरेदी

म्हणूनच संपूर्ण मुंबईकर सणांच्या खरेदीसाठी दादरला येतात. हे बाजार स्टेशनच्या बाहेरून सुरू होते. आजूबाजूला पसरलेले असते.

