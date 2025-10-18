दिवाळीसाठी फेमस असणाऱ्या सोन पापडीचा शोध कुणी आणि कसा केला?

दिवाळी

दिवाळी जवळ येताच बाजारात मिठाईची विपुलता देखील वाढते. या सणादरम्यान लोक एकमेकांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि त्यांच्या हव्यासा पूर्ण करण्यासाठी मिठाईची देवाणघेवाण करतात.

या मिठाईंपैकी सोन पापडी ही सर्वात जास्त चर्चेत असते. दिवाळीला भेट म्हणून देणे ही प्रत्येकाची पहिली पसंती बनते. त्याची खासियत म्हणजे ती अत्यंत हलकी, मऊ आणि तोंडात वितळते.

इतिहास

पण तुम्हाला माहिती आहे का की ही सोन पापडी कुठून आली आणि त्याचा इतिहास काय आहे? याबद्दल आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

राजस्थान

सोन पापडीच्या इतिहासाबद्दल अनेक दावे आहेत. काहींच्या मते हा गोड पदार्थ राजस्थानमध्ये उगम पावला. तर काहींच्या मते ती महाराष्ट्रात उगम पावली.

ऐतिहासिक पुरावे

यासाठी कोणतेही ठोस ऐतिहासिक पुरावे नाहीत. पण ही गोड पदार्थ तुर्की पिस्मान्येसारखीच आहे. जी त्याच्या हलक्या, तंतुमय आणि मऊ पोतासाठी ओळखली जाते.

बेसनऐवजी पीठ

तुर्कीमध्ये, ही गोड पदार्थ बनवण्यासाठी बेसनऐवजी पीठ वापरले जाते. भारतात सोन पापडी बनवण्याची सुरुवात महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील शहरांमध्ये झाली असे मानले जाते.

पहिले राज्य

महाराष्ट्र हा गोड पदार्थ बनवण्याचे पहिले राज्य होते. हळूहळू त्याची चव संपूर्ण राज्यात लोकप्रिय झाली. त्यानंतर, ही गोड पदार्थ गुजरात, पंजाब आणि राजस्थान सारख्या इतर राज्यांमध्ये पसरली.

उत्सवांचे वैशिष्ट्य

त्याची चव इतकी लोकप्रिय होती की ती लवकरच भारतातील उत्सवांचे वैशिष्ट्य बनली. दिवाळीत, सोन पापडी ही केवळ गोड पदार्थांपेक्षा जास्त आहे, तर ती या सणाचे प्रतीक बनली आहे.

