श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीला किती वर्षे झाली?

Aarti Badade

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीची स्थापना १८९३ मध्ये झाल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे, त्यामुळे २०२६ मध्ये या परंपरेला १३३ वर्षे पूर्ण झाली.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

अशी झाली गणपती स्थापनेची सुरुवात

१८९३ मध्ये दगडूशेठ हलवाई आणि त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांना गुरू माधवनाथ महाराजांनी गणपती व दत्तमूर्ती स्थापनेचा सल्ला दिला.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

पहिली मूर्ती कशी होती?

दगडूशेठ हलवाई यांनी गणपतीची मातीची मूर्ती तयार करून तिची प्राणप्रतिष्ठा केल्याचे या स्रोतामध्ये सांगितले आहे.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

१८९६ मध्ये दुसरी मूर्ती तयार झाली

१८९६ मध्ये तयार झालेल्या दुसऱ्या मूर्तीचा सार्वजनिक उत्सव सुरू झाला आणि पुढे गणेशोत्सवाची परंपरा कायम राहिली.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

आजची मूर्ती कशी तयार झाली?

जुनी मूर्ती जीर्ण झाल्यानंतर प्रसिद्ध शिल्पकार नागेश शिल्पी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन मूर्ती तयार करण्यात आली.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

मंदिराला मिळाली भव्य ओळख

१९८४ मध्ये मूर्तीची मंदिरात स्थापना झाली आणि २००२ मध्ये भाविकांसाठी भव्य मंदिर उभारण्यात आले.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

दर्शनासोबत सामाजिक कार्याची परंपराही

दगडूशेठ गणपती ट्रस्टकडून जलसंधारण, अन्नसेवा, बालसंगोपन आणि वृद्धाश्रम यांसारखी विविध सामाजिक कामे केली जात असल्याचे स्रोतामध्ये नमूद आहे.

Dagdusheth Ganpati history

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Sakal

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Satara kandi pedha history

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Sakal

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