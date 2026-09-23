साताऱ्याचा प्रसिद्ध कंदी पेढा कधीपासून बनतोय?

Aarti Badade
साताऱ्याच्या कंदी पेढ्याची परंपरा साधारण १८७४-७५ पासून सुरू झाल्याचे सांगितले जाते.
Satara kandi pedha history
Sakal
मिठाईतज्ज्ञ तुळजाराम मोदी यांनी साताऱ्यात कंदी पेढ्याची निर्मिती सुरू केली आणि पुढे मोदी कुटुंबाने ही परंपरा जपली.
Satara kandi pedha history
Sakal
खवा विशिष्ट पद्धतीने कढईत खरपूस भाजण्याच्या प्रक्रियेला ‘कंदी भाजणी’ म्हटले जाते आणि याच पद्धतीमुळे पेढ्याची वेगळी ओळख निर्माण झाली.
Satara kandi pedha history
Sakal
कमी साखर, खरपूस भाजलेला खवा, हलका वेलचीचा स्वाद आणि तोंडात पटकन विरघळणारी पोत हे या पेढ्याचे वैशिष्ट्य आहे.
Satara kandi pedha history
Sakal
कंदी पेढ्याची पारंपरिक चव टिकवण्यासाठी आजही खवा कढईत भाजून पेढे हाताने वळण्याची पद्धत जपली जाते.
Satara kandi pedha history
Sakal
साताऱ्यातील वाढदिवस, लग्न आणि विविध सोहळ्यांमध्ये कंदी पेढ्यांचे हारही वापरले जात असल्याने त्याला सांस्कृतिक महत्त्व मिळाले आहे.
Satara kandi pedha history
Sakal
कंदी पेढ्याला GI मानांकन मिळावे यासाठी उत्पादकांनी संघ स्थापन करून त्याची ओळख अधिक व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
Satara kandi pedha history
Sakal
Ajinkyatara Fort History age
Sakal