रोज ओवा खाण्याचे 'हे' फायदे जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम

ओवा

रोज ओवा खाण्याचे अनेक आरोग्यदायी फायदे आहेत. ओवांचे सेवन केल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

पचनशक्ती सुधारते

ओवा पचनास मदत करतात. त्यात थायमॉल नावाचे संयुग असते, जे पचन एंजाइम्स (enzymes) तयार करण्यास मदत करते. यामुळे अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्याच्या समस्या कमी होतात.

ॲसिडिटीचा त्रास

जर तुम्हाला ॲसिडिटीचा त्रास होत असेल तर ओवा खूप फायदेशीर आहे. ओवा खाल्ल्याने पोटातील ॲसिड संतुलित राहते आणि छातीत होणारी जळजळ कमी होते.

बद्धकोष्ठतेची समस्या

ओवा पचनमार्ग स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. नियमितपणे ओव्याचे सेवन केल्याने बद्धकोष्ठतेची (constipation) समस्या दूर होऊ शकते.

श्वसनमार्गातील अडथळे

ओव्यातील गुणधर्मांमुळे सर्दी, खोकला आणि कफ कमी होतो. गरम पाण्यात ओवा टाकून त्याची वाफ घेतल्यास श्वसनमार्गातील अडथळे दूर होतात.

चयापचय क्रिया

ओव्याचे पाणी रोज सकाळी रिकाम्या पोटी घेतल्यास चयापचय (metabolism) क्रिया सुधारते, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.

कोलेस्ट्रॉलची पातळी

ओवा कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

मुरुमांच्या समस्या

ओव्यातील गुणधर्मांमुळे त्वचेचे संक्रमण (skin infections) आणि मुरुमांच्या (acne) समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

पोट दूखी

पोट दुखत असल्यास, चिमूटभर ओवा आणि मीठ एकत्र करून खाल्ल्यास लगेच आराम मिळतो. हा एक जुना आणि प्रभावी घरगुती उपाय आहे.

