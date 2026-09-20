Egg Benefits : रोज एक अंडे का खावे? याचा शरीरावर नेमका कसा होतो परिणाम?

बाळकृष्ण मधाळे

रोज एक अंडे का खावे?

लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत अंडे हा पौष्टिक आहाराचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. उकडलेले, ऑम्लेट किंवा विविध पदार्थांमध्ये अंड्याचा वापर करता येतो.

Benefits of Eating One Egg Daily

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अंड्यातील प्रथिने

एका अंड्यात सुमारे 70 कॅलरी आणि भरपूर प्रथिने असतात. प्रथिनांमुळे पोट भरल्याची भावना राहण्यास आणि शरीराच्या स्नायूंच्या आरोग्यास मदत होते.

Benefits of Eating One Egg Daily

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वजन नियंत्रणासाठी मदत

अंड्यातील प्रथिनांमुळे तृप्ती वाढू शकते. त्यामुळे दिवसभरात अनावश्यक खाणे कमी होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Benefits of Eating One Egg Daily

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कोलेस्टेरॉलविषयी गैरसमज

अंड्यात कोलेस्टेरॉल असते. मात्र, आहारातील कोलेस्टेरॉल आणि रक्तातील कोलेस्टेरॉल यांचा संबंध प्रत्येक व्यक्तीत सारखा नसतो. त्यामुळे अंड्याबाबतचे निर्णय संपूर्ण आहार आणि आरोग्यस्थिती लक्षात घेऊन घ्यावेत.

Benefits of Eating One Egg Daily

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‘गुड’ कोलेस्टेरॉलला आधार

अंड्याचे सेवन आणि HDL (चांगले कोलेस्टेरॉल) यांच्यातील संबंधावर संशोधन झाले आहे. मात्र, अंडे खाल्ल्याने प्रत्येक व्यक्तीमध्ये HDL निश्चितच वाढते, असे सरसकट म्हणता येत नाही.

Benefits of Eating One Egg Daily

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पिवळा बलकही महत्त्वाचा

अंड्याचा पांढरा भाग प्रथिनांसाठी महत्त्वाचा असला, तरी पिवळ्या बलकातही अनेक पोषक घटक असतात. त्यामुळे केवळ पांढरा भाग खाणे आवश्यक आहे, असे नाही.

Benefits of Eating One Egg Daily

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स्नायूंसाठी ल्युसिन

पिवळ्या बलकात ल्युसिन हे आवश्यक अमिनो आम्ल आढळते. प्रथिनांसोबत ल्युसिन स्नायूंच्या प्रथिननिर्मितीला आधार देण्यास मदत करते.

Benefits of Eating One Egg Daily

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कॉलीनचा फायदा

अंड्याच्या पिवळ्या बलकात कॉलीन हा महत्त्वाचा पोषक घटक असतो. तो पेशींच्या आवरणाची रचना आणि शरीरातील विविध जैविक प्रक्रियांमध्ये भूमिका बजावतो.

Benefits of Eating One Egg Daily

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जीवनसत्त्वांचा स्रोत

पिवळ्या बलकात जीवनसत्त्वे A, D आणि E यांसह विविध पोषक घटक आढळतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून अंडे पौष्टिक पर्याय ठरू शकते.

Benefits of Eating One Egg Daily

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