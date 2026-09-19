Jowar Bhakri Health Benefits : रोज ज्वारीची भाकरी का खावी? जाणून घ्या खाण्याची योग्य पद्धत

बाळकृष्ण मधाळे
ज्वारी ही पौष्टिक आणि नैसर्गिकरीत्या ग्लूटेन-फ्री धान्य आहे. त्यामुळे पारंपरिक आहारात ज्वारीच्या भाकरीचा समावेश आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
Jowar Bhakri Health Benefits
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गहू, मैदा यांसोबतच आता ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीसारख्या भरड धान्यांचा आहारात वापर वाढत आहे. यामध्ये ज्वारीला विशेष पसंती मिळत आहे.
Jowar Bhakri Health Benefits
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ज्वारीमध्ये नैसर्गिक ग्लूटेन नसते. त्यामुळे ग्लूटेन टाळण्याची गरज असलेल्या व्यक्तींसाठी ज्वारी हा आहारातील एक पर्याय ठरू शकतो.
Jowar Bhakri Health Benefits
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ज्वारीमध्ये आहारातील फायबर मुबलक असते. त्यामुळे तृप्तीची भावना अधिक काळ राहण्यास आणि वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.
Jowar Bhakri Health Benefits
esakal
फायबरयुक्त ज्वारीचा आहार पचनक्रियेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. डाळ, भाजी आणि इतर पौष्टिक पदार्थांसोबत ज्वारीची भाकरी खाल्ल्यास संतुलित आहार मिळतो.
Jowar Bhakri Health Benefits
esakal
ज्वारीमध्ये फायबर असल्याने जेवणानंतर रक्तातील साखरेत होणारी वाढ नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, मधुमेह असल्यास आहाराचे प्रमाण आणि एकूण आहारपद्धती महत्त्वाची आहे.
Jowar Bhakri Health Benefits
esakal
ज्वारीमध्ये विविध वनस्पतीजन्य पोषक घटक आणि फायटोकेमिकल्स आढळतात. यामुळे संतुलित आहारात ज्वारीचा समावेश उपयुक्त ठरू शकतो.
Jowar Bhakri Health Benefits
esakal
ज्वारीची भाकरी डाळ, पालेभाजी, भाजी, कडधान्ये किंवा दही यांसोबत खाल्ल्यास आहार अधिक संतुलित होतो. भाकरीसोबत पुरेसे पाणी आणि विविध भाज्यांचा समावेश करणेही महत्त्वाचे आहे.
Jowar Bhakri Health Benefits
esakal
ज्वारीची भाकरी फायबरयुक्त आणि पौष्टिक पर्याय आहे. मात्र, कोणतेही एक धान्य ‘गव्हापेक्षा नेहमीच चांगले’ असे सर्वांसाठी ठरवता येत नाही. विविध धान्यांचा संतुलित आहार हा आरोग्यासाठी अधिक योग्य पर्याय आहे.
Jowar Bhakri Health Benefits
esakal
Onion Health Benefits
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