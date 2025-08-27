नियमित फास्ट फूड खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक का आहे?

सकाळ डिजिटल टीम
नियमित फास्ट फूड खाल्यास आरोग्यावर कोणते परीणाम होतात आणि ते आरोग्यासाठी कशा प्रकारे घातक ठरु शकते जाणून घ्या.
फास्ट फूडमध्ये आवश्यक पोषक तत्वे जसे की जीवनसत्त्वे (व्हिटॅमिन्स), खनिजे (मिनरल्स) आणि फायबर (तंतुमय पदार्थ) यांचे प्रमाण खूप कमी असते.
फास्ट फूडमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप जास्त असते. नियमित सेवन केल्यास शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होऊन लठ्ठपणा (ओबेसिटी) वाढू शकतो.
फास्ट फूडमध्ये सोडियमचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे उच्च रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर) वाढू शकतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढण्याची शक्यता असते.
फास्ट फूडमधील जास्त साखर आणि मैदा यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते, ज्यामुळे टाइप-२ मधुमेह होण्याचा धोका वाढू शकतो.
कमी फायबरमुळे पचनसंस्थेवर ताण येतो, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता (कॉन्स्टिपेशन) आणि इतर पचनाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
फास्ट फूडमधील अतिरिक्त चरबीमुळे यकृतावर चरबी जमा होते, ज्यामुळे नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर रोग होऊ शकतो.
फास्ट फूड खाल्ल्यानंतर लगेचच ऊर्जा मिळते, पण ती फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे थकवा जाणवतो आणि दिवसभर काम करण्याची इच्छा कमी होते.
फास्ट फूडमधील मीठ, साखर आणि चरबी यांचे संयोजन मेंदूतील आनंद केंद्रांना (रिवॉर्ड सेंटर्स) उत्तेजित करते, ज्यामुळे फास्ट फूड खाण्याचे व्यसन लागू शकते.