Drink Sabja Seed : सकाळी उठल्यावर पहिलं काम सब्जा बियांचे पाणी पिणे, पाहा कमाल...

Sandeep Shirguppe

सब्जा बीया

भिजवलेल्या सब्जा बियांचा आरोग्यासाठी खूप उपयोग होतो! पाणी, सब्जा यांचे मिश्रण म्हणजे नैसर्गिक शक्तिवर्धक पेय होय.

Drink Sabja Seed | esakal

शरीरात गारवा

सब्जा बिया शरीरातील उष्णता कमी करून थंडावा देतात. उन्हाळ्यात याचा फार उपयोग होतो.

Drink Sabja Seed | esakal

पचनक्रिया सुधारते

सब्जा बियातील फायबर्समुळे पचन सुधारते, बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.

Drink Sabja Seed | esakal

वजन कमी करण्यास मदत

या बियांचे सेवन केल्याने पोट भरल्यासारखे राहते. यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

Drink Sabja Seed | esakal

साखरेची पातळी नियंत्रण

डायबेटीस असणाऱ्यांणी रोज एक पेलाभर सब्जा बी घातलेले पाणी प्यावे रक्तातील साखर नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

Drink Sabja Seed | esakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

यात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचा निरोगी ठेवतात आणि केस गळती कमी करतात.

Drink Sabja Seed | esakal

अ‍ॅसिडिटी व गॅसपासून आराम

पोटात गॅस, अ‍ॅसिडिटी असेल तर भिजवलेल्या सब्जा बियांनी लगेच आराम मिळतो.

Drink Sabja Seed | esakal

नैसर्गिक डिटॉक्स

शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर टाकण्यासाठी हे एक नैसर्गिक उपाय आहे.

Drink Sabja Seed | esakal
आणखी पाहा...