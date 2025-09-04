रोज फळे खाल्यास शरीरात कोणते बदल दिसतात?

पुजा बोनकिले
फळांमध्ये पोषक घटक असतात.
संत्री, केळी आणि पपईमुळे व्हिटॅमिन सी मिळून शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते.
सफरचंद, केळी आणि अननसातील फायबर पचनसंस्थेला निरोगी ठेवते आणि बद्धकोष्ठता टाळते.
अंगूर, संत्री आणि पेरूमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला तरुण ठेवतात.
Glowing Skin
केळी, आंबा आणि चीकू यामुळे कार्बोहायड्रेट्स मिळून दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते.
कमी कॅलरी असलेली फळे उदा., पपई, स्ट्रॉबेरी वजन कमी करण्यास मदत करतात.
Weight Loss
बदाम, अंजीर आणि ड्रायफ्रूट्समुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते.
