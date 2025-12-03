लिप बामपेक्षा तूप चांगले? रोज ओठांना तुप लावण्याचे ७ आरोग्यदायी फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
लिप बामपेक्षा तूप ओठांसाठी खरच फायदेशीर आहे का? रोज तुप लावल्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
तूप हे १००% नैसर्गिक आहे, तर अनेक लिप बाममध्ये पेट्रोलियम जेली, प्रिझर्वेटिव्ह्ज (Preservatives), आणि कृत्रिम रंग/सुगंध (Artificial Colors/Fragrances) असतात. तूप ओठांना खोलवर पोषण देते.
तुपामध्ये व्हिटॅमिन A आणि फॅटी ऍसिड्स (Fatty Acids) असतात, जे फाटलेल्या आणि रक्तस्राव झालेल्या ओठांना लवकर बरे करण्यास मदत करतात.
तूप ओठांचे मेलेनिन उत्पादन कमी करून त्यांचा काळसरपणा दूर करते आणि नैसर्गिक गुलाबी रंग परत आणण्यास मदत करते. लिप बाम केवळ तात्पुरती चमक देतात.
तूप ओठांच्या नाजूक त्वचेत लवकर शोषले जाते, ज्यामुळे ओठ दीर्घकाळ मऊ राहतात आणि कोरडेपणा जाणवत नाही.
लिप बाममध्ये असलेले काही घटक (उदा. पॅराबेन्स, सॅलिसिलिक ऍसिड) शरीरासाठी हानिकारक असू शकतात; पण शुद्ध तुपात कोणतेही रसायन नसते.
तुपामध्ये व्हिटॅमिन A, D, E आणि K असतात. हे जीवनसत्त्वे ओठांच्या त्वचेचे आरोग्य सुधारतात आणि फ्री रॅडिकल्स पासून संरक्षण करतात.
आयुर्वेदानुसार, रात्री झोपण्यापूर्वी नाभीला (Belly Button) तूप लावल्यास ओठांना आणि त्वचेला थंडक मिळते, ज्यामुळे ओठ फाटणे कमी होते.
लिप बाम चुकून पोटात गेल्यास हानिकारक ठरू शकतो; पण तूप खाण्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित आणि आरोग्यदायी असल्याने ते ओठांसाठी सर्वोत्तम आहे.
