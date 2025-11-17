किडनी खराब होण्यामागे दैनंदिन सवयी जबाबदार? जाणून घ्या डॉक्टरांचे इशारे

पुजा बोनकिले
किडनीचे आरोग्य निरोगी ठेवणे गरजेचे असते.
यासाठी डॉ. वर्मा यांनी दैनंदिन सवयी किडनीचे आरोग्य धोक्यात टाकू शकतात.
डिहायड्रेशन दरम्यान किडनीची विषारी पदार्थ काढून टाकण्याची फिल्टरिंग पॉवर गंभीरपणे कमी होते. जर तुम्ही सतत डिहायड्रेटेड असाल तर तुम्हाला किडनी स्टोन किंवा किडनी इन्फेक्शनचा धोका असू शकतो. डॉ. वर्मा दिवसभरात २-३ लिटर पाणी पिण्याची शिफारस करतात.
आयबुप्रोफेन सारख्या नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्ज (NSAIDs) चा जास्त वापर मूत्रपिंडांना रक्तपुरवठा रोखू शकतो. वेदनाशामक औषधे तात्पुरती वेदना कमी करू शकतात परंतु दीर्घकाळात मूत्रपिंडाच्या ऊतींसाठी हानिकारक ठरू शकतात डॉ. वर्मा म्हणतात.
जास्त प्रमाणात सोडियम घेतल्याने मूत्रपिंड अधिक काम करतात. ज्यामुळे रक्तदाब वाढतो, जो मूत्रपिंडाच्या आजाराचे एक प्रमुख कारण आहे.
अनियंत्रित मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब तुमच्या मूत्रपिंडाला धोका निर्माण करत आहे.
स्नायूंच्या आरोग्यासाठी प्रथिने स्वतःच महत्त्वाची असतात. परंतु जास्त प्रमाणात प्रथिने - विशेषतः लाल मांस आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड स्त्रोतांमधून - कालांतराने मूत्रपिंडांवर ताण येऊ शकतात.
झोपेच्या कमतरतेमुळे मूत्रपिंडाचे नैसर्गिक चक्र आणि संप्रेरक नियमन बिघडते. मूत्रपिंडाच्या जास्तीत जास्त कार्यासाठी, डॉ. वर्मा दररोज रात्री किमान ७-८ तास झोप घेण्याचा सल्ला देतात.