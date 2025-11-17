रात्री ब्लँकेट घेतल्यावर येतोय खुप घाम? जाणून घ्या त्वरित करायचे प्राथमिक उपाय

पुजा बोनकिले

खिडक्या उघडा

झोपण्याची खोली थंड व्हावी या उद्देशाने पंखा, कुलर, एसी वापरावा. खिडक्‍या उघड्या ठेवाव्यात.

पातळशी चादर

अंगावर जाड ब्लँकेट घेण्याऐवजी पातळशी चादर किंवा दुलई, रजई पांघरावी.

आईसपॅक ठेवावा

नेहमी घाम येत असल्यास उशीखाली आईसपॅक ठेवावा.

पाणी पीत राहावे

झोपण्यापूर्वी थंड पाणी प्यावे. घाम येऊ लागल्यावर आणि त्यानंतरही डीहायड्रेशन होऊ नये म्हणून भरपूर पाणी पीत राहावे.

व्यायाम

झोपण्यापूर्वी व्यायाम करणे टाळावे.

थंड पाण्याने अंघोळ

झोपायच्या आधी थोडावेळ थंड पाण्याने अंघोळ करावी.

अतिमसाले खाणे टाळावे

झोपण्यापूर्वी मसालेदार जेवण, धूम्रपान, मद्यपान टाळावे.

