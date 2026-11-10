११ नोव्हेंबर २०२६ राशिभविष्य! बुधवारचा दिवस कोणासाठी ठरणार खास?

Aarti Badade

मेष :

कोणाच्याही आश्‍वासनांवर विसंबून राहू नका. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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Sakal

वृषभ :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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Sakal

मिथुन :

वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

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Sakal

कर्क :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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Sakal

सिंह :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. अपूर्व मनोबलाच्या जोरावर कार्यरत रहाल.

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Sakal

कन्या :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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Sakal

तुळ :

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

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Sakal

वृश्‍चिक :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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Sakal

धनु :

वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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Sakal

मकर :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

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Sakal

कुंभ :

तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

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Sakal

मीन :

वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. विरोधकांवर मात कराल.

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Sakal

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Sakal

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