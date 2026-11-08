हरिहर आणि राजगडपेक्षाही कठीण आहे 'हा' किल्ला! एकदा नक्की भेट द्या

Aarti Badade
हरिहर गडाची उभी चढाई अनेकांना घाम फोडते, पण सह्याद्रीतील चंदेरी किल्ल्याचा शेवटचा टप्पा अनुभवी ट्रेकर्ससाठीही मोठे आव्हान ठरतो.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत परिसरात सह्याद्रीच्या डोंगररांगेत चंदेरी किल्ला वसलेला आहे. बदलापूर किंवा वांगणीहून चिचवली गावामार्गे, तसेच पनवेलच्या तामसई गावाकडून येथे जाता येते.
चंदेरी किल्ल्याचा ट्रेक प्रामुख्याने दोन भागांत विभागला जातो. चिचवली गावापासून गुहेपर्यंतचा पहिला टप्पा तुलनेने सोपा आहे, मात्र त्यानंतरची चढाई अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
चंदेरीच्या गुहेपर्यंत पोहोचल्यानंतर पुढचा प्रवास अधिक कठीण होतो. अरुंद खडकाळ वाट, तीव्र चढण आणि शेजारी असलेल्या खोल दऱ्यांमुळे ट्रेकर्सची खरी कसोटी लागते.
किल्ल्याच्या सर्वोच्च शिखराकडे जाताना काही ठिकाणी अतिशय तीव्र उताराच्या खडकांवरून चढावे लागते. काही ट्रेकिंग नोंदींनुसार, या चढाईचा कोन जवळपास ८० अंशांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते.
अंतिम चढाईच्या मार्गावर काही ठिकाणी दगड आणि खडक सैल असल्याने घसरून पडण्याचा धोका असतो. विशेषतः पावसाळ्यात या मार्गावर अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
अत्यंत कठीण चढाई पार केल्यानंतर चंदेरीच्या सर्वोच्च शिखरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाहायला मिळतो. येथून सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचे सुंदर आणि विहंगम दृश्य दिसते.
चंदेरीच्या गुहेपर्यंतचा ट्रेक आणि पुढील सुळक्याची चढाई यात मोठा फरक आहे. अंतिम टप्पा सर करण्यासाठी उत्तम शारीरिक क्षमता, गिर्यारोहणाचा अनुभव, योग्य सुरक्षा उपकरणे आणि अनुभवी मार्गदर्शक आवश्यक आहे. त्यामुळे पुरेशा तयारीशिवाय ही चढाई करू नये.