18 ऑक्टोबरचे राशिभविष्य 2026! नोकरी, व्यवसाय, पैसा अन् कुटुंबाबाबत जाणून घ्या आजचे भविष्य

Aarti Badade
जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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व्यवसायात वाढ होईल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
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वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
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Sakal
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
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Sakal
काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
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आर्थिक लाभ होतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
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कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वादविवाद टाळावेत.
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महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील.
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प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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