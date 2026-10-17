अस्वल हिवाळ्यात किती महिने झोपते?

Aarti Badade
अस्वल हा प्राणी साधारणपणे एकट्याने राहतो आणि त्याची वास घेण्याची क्षमता अत्यंत तीक्ष्ण असते, त्यामुळे त्याला दूरवरचा वासही ओळखता येतो.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
काही अस्वलांच्या प्रजाती थंडीच्या काळात दीर्घकाळ निष्क्रिय अवस्थेत राहतात; मात्र शीतनिद्रेचा कालावधी प्रजाती आणि हवामानानुसार बदलतो.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
अस्वलाची मादी साधारणपणे एक ते तीन पिलांना जन्म देऊ शकते आणि जन्मानंतर त्यांचे संगोपन करते.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
अस्वलाची पिले जन्मताना अतिशय लहान आणि असहाय्य असतात; त्यांचे डोळे साधारण काही आठवड्यांनंतर उघडतात.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
अस्वल विविध प्रकारचे आवाज काढते आणि आपल्या शरीराच्या हालचालींमधून इतर अस्वलांशी संवाद साधते.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
पूर्वी अस्वलाच्या केसांचा वापर काही ठिकाणी विविध वस्तू बनवण्यासाठी केला जात असे; मात्र वन्यजीवांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
पूर्वी अस्वलाच्या कातड्याचा वापर कपडे किंवा इतर वस्तूंसाठी केला जात असे; आज अस्वलांसारख्या वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांची शिकार रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Interesting Facts About Bears sleep
ESakal
Panda Diet
Sakal