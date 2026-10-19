19 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य ! जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी दिवस ठरणार खास?

Aarti Badade
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
horoscope
Sakal
भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
horoscope
Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.
horoscope
Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
horoscope
Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.
horoscope
sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
horoscope
Sakal
महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
horoscope
Sakal
Attached Bathroom Bedroom Vastushastr
Sakal