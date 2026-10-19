19 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य ! जाणून घ्या कोणत्या राशींसाठी दिवस ठरणार खास?

Aarti Badade

मेष :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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वृषभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

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मिथुन :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

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कर्क :

भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

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सिंह :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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कन्या :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

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तुळ :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.

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वृश्‍चिक :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.

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धनु :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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मकर :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

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कुंभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

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मीन :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

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