राशिभविष्य 20 ऑक्टोबर 2026! दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर ‘या’ राशींवर लक्ष्मीकृपा, होणार धनवर्षाव!

Aarti Badade
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
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Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Sakal
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील. मनोबल उत्तम राहील.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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Sakal
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
horoscope
Sakal
नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
हितशत्रुंवर मात कराल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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Sakal
Harihar Fort