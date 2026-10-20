राशिभविष्य 20 ऑक्टोबर 2026! दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर ‘या’ राशींवर लक्ष्मीकृपा, होणार धनवर्षाव!

Aarti Badade

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

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वृषभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मनोबल उत्तम राहील.

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मिथुन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

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कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

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सिंह :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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कन्या :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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तुळ :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येतील. मनोबल उत्तम राहील.

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वृश्‍चिक :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

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धनु :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

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मकर :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

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कुंभ :

वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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मीन :

हितशत्रुंवर मात कराल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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