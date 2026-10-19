हरिहर किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात असलेला हरिहर किल्ला म्हणजेच हर्षगड साधारण ५०० ते ८०० वर्षे जुना असल्याचे सांगितले जाते.
Harihar Fort
Sakal
हरिहर किल्ल्याची निर्मिती यादव काळात, साधारण १२व्या ते १३व्या शतकात झाल्याचे मानले जाते; पुढील काळातही या किल्ल्यात बदल करण्यात आले.
Harihar Fort
Sakal
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वरजवळ, हर्षवाडी गावाच्या परिसरात हा ऐतिहासिक किल्ला आहे.
Harihar Fort
Sakal
हरिहर किल्ला समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,६७६ फूट उंचीवर असून, ट्रेकिंगप्रेमींसाठी तो लोकप्रिय ठिकाण आहे.
Sakal
हरिहर किल्ल्याच्या कातळात कोरलेल्या अतिशय उभ्या आणि अरुंद पायऱ्या हे त्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे.
Sakal
ऐतिहासिक नोंदींनुसार, १६३६ मध्ये हा किल्ला शहाजी महाराजांच्या ताब्यात आला, तर पुढे मुघल आणि ब्रिटिश सत्तांनीही त्यावर ताबा मिळवला.
Sakal
उभ्या कातळपायऱ्या, उंच डोंगर आणि निसर्गरम्य परिसर यांमुळे हरिहर किल्ल्याची चढाई साहसप्रेमींसाठी खास आकर्षण ठरते.
Sakal
staircase direction as per vastu
Sakal