आजचे राशिभविष्य 25 ऑक्टोबर 2026! रविवारचा दिवस कोणासाठी ठरणार खास?

Aarti Badade
वाहने जपून चालवावीत. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
Horoscope Today
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
Horoscope Today
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
today horoscope
Sakal
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
Horoscope Today
Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope Today
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
today horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.
today horoscope
Sakal
काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
Horoscope Today
Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. मनोबल उत्तम राहील.
today horoscope
Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
Horoscope Today
Sakal
कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
today horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. उत्साह व उमेद वाढेल.
Horoscope Today
Sakal
Malhargad Fort
esakal