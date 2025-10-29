Horoscope 29 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांची व्यवसायात वाढ होईल

पुजा बोनकिले
जिद्दीने कार्यरत रहाल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
व्यवसायात वाढ होईल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
आर्थिक लाभ होतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वादविवाद टाळावेत.
महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. मनोबल व आत्मविश्वास उत्तम राहील.
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.