आजचे राशिभविष्य 7 नोव्हेंबर 2026! ‘या’ राशींना आर्थिक लाभाचे योग

Aarti Badade

मेष :

महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

वृषभ :

संततिसौख्य लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

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मिथुन :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

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Sakal

कर्क :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

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Sakal

सिंह :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील.

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Sakal

कन्या :

तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा इतरांवर प्रभाव पडेल. मुलामुलींच्यासंदर्भात एखादी चांगली घटना घडेल.

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Sakal

तुळ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

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Sakal

वृश्‍चिक :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

धनु :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

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Sakal

मकर :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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Sakal

कुंभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. एखादी गुप्त वार्ता समजेल.

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मीन :

कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

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Sakal

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