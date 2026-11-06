चहामध्ये तूप टाकून प्यावे का?

Aarti Badade

चहामध्ये तूप

सध्या चहामध्ये एक चमचा तूप मिसळून पिण्याचा ट्रेंड वाढत आहे, पण यामुळे खरंच पचनसंस्थेला फायदा होतो का?

Ghee Tea Benefits

|

Esakal

तुपाचे आरोग्यदायी फायदे

तुपामध्ये हेल्दी फॅट्स आणि काही अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळवून देण्यास मदत करतात.

Ghee Tea Benefits

|

Sakal

आम्लपित्ताचा त्रास कमी होतो का?

तज्ज्ञांच्या मते, चहामध्ये तूप मिसळल्याने काही लोकांना आम्लपित्त आणि पोटातील जळजळीचा त्रास कमी जाणवू शकतो, मात्र याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.

Ghee Tea Benefits

| sakal

आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर?

तुपातील फॅट्समुळे पचनक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, पण तूप चहात मिसळल्याने आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, हे सिद्ध झालेले नाही.

Ghee Tea Benefits

|

esakal

बद्धकोष्ठतेवर उपाय?

कोमट पाण्यात तूप मिसळून पिण्याचा काही जण सल्ला देतात, मात्र बद्धकोष्ठतेवर हा खात्रीशीर उपाय असल्याचे वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत.

Ghee Benefits

|

Sakal

कोणी घ्यावी विशेष काळजी?

वजन जास्त असलेल्या, कोलेस्ट्रॉलची समस्या किंवा फॅटी लिव्हर असलेल्या व्यक्तींनी तुपाचे अतिरिक्त सेवन टाळावे.

Ghee | sakal

तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

चहामध्ये तूप मिसळून पिणे हा आरोग्य सुधारण्याचा सिद्ध उपाय नाही, त्यामुळे कोणताही ट्रेंड फॉलो करण्यापूर्वी आपल्या आरोग्याचा विचार करा.

Tea adulteration

|

Esakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात दिवाळी कशी साजरी व्हायची?

Diwali during Shivaji Maharaj era

|

Sakal

येथे क्लिक करा