आजचे राशिभविष्य ८ नोव्हेंबर २०२६! जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य

Aarti Badade

मेष :

जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

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Sakal

वृषभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

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मिथुन :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

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Sakal

कर्क :

प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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Sakal

सिंह :

तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

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Sakal

कन्या :

जुने येणे वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.

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Sakal

तुळ :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.

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Sakal

वृश्‍चिक :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

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Sakal

धनु :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

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Sakal

मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

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Sakal

कुंभ :

काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

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Sakal

मीन :

काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

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Sakal

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