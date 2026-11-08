आजचे राशिभविष्य ८ नोव्हेंबर २०२६! जाणून घ्या १२ राशींचे भविष्य

Aarti Badade
जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
today horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
today horoscope
Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
today horoscope
Sakal
तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
today horoscope
Sakal
जुने येणे वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
today horoscope
Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
today horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
Horoscope Today
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
today horoscope
Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscope today
Sakal
काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
Horoscope Today
Sakal
काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope Today
Sakal