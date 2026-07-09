9 जुलै राशीभविष्य! आज कोणाचे भाग्य उजळणार? जाणून घ्या तुमचा दिवस कसा असेल!

Aarti Badade
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
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काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
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Sakal
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात यश लाभेल.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
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Sakal
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.
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Sakal
जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
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व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील.
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