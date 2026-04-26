26 एप्रिल 2026 राशिभविष्य! कोणाला धनलाभ तर कोणाला सावधगिरीची गरज

Aarti Badade

मेष :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

|

वृषभ :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

|

मिथुन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

|

कर्क :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

|

सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

|

कन्या :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. मनोबल कमी राहील.

|

तुळ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

|

वृश्‍चिक :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

|

धनु :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

|

मकर :

वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

|

कुंभ :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

|

मीन :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

|

