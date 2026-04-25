गर्दीपासून दूर अन् इतिहासाच्या जवळ! विकेंडला 'या' गुप्त किल्ल्याला नक्की भेट द्या

Aarti Badade
मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील एका उंच टेकडीवर 'मदन महल' हा ऐतिहासिक किल्ला वसलेला आहे. इतिहासाची आवड असणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचे आणि सुंदर ठिकाण आहे.
Madan Mahal Fort Jabalpur
Sakal
या किल्ल्याची बांधणी १११६ मध्ये गोंड शासक राजा मदन शाह यांनी केली होती. गोंडवाना साम्राज्यासाठी हा किल्ला एक महत्त्वाचा टेहळणी बुरूज किंवा लष्करी तळ असावा, असे मानले जाते.
मदन महल किल्ल्यामध्ये लहान खोल्या, घोड्यांचे तबेले आणि शहराचे विहंगम दृश्य दाखवणारा एक मुख्य टेहळणी बुरूज आहे. येथील खडबडीत आणि नैसर्गिक दगडी परिसर पर्यटकांना थक्क करतो.
हा किल्ला केवळ वास्तू नसून राणी दुर्गावती यांच्या शौर्याशी निगडित आहे. ११ व्या शतकातील या किल्ल्याच्या भिंती आजही गोंड राजांच्या वैभवाची आणि पराक्रमाची उजळणी करून देतात.
जर तुम्हाला निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर या किल्ल्यावरून दिसणारा सूर्यास्ताचा नजारा विसरता येणार नाही. उंचावरून दिसणारे शहराचे दृश्य आणि सूर्याचा सोनेरी प्रकाश मनाला मोहवून टाकतो.
काळाच्या ओघात ही वास्तू आता बऱ्याच अंशी भग्नावस्थेत आहे. मात्र, आजही येथे आल्यावर प्राचीन भारतीय इतिहासाचा आणि गोंड राजवटीच्या अभूतपूर्व वैभवाचा अनुभव घेता येतो.
येथे आल्यावर तुम्ही खजुराहोची मंदिरे, सांची स्तूप, भीमबेटकाची शैलाश्रये आणि मांडूचे राजवाडे यांसारख्या इतर ऐतिहासिक वास्तूंची सफर देखील करू शकता.
