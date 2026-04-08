आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल? जाणून घ्या 8 एप्रिल 2026 चे राशिभविष्य

Aarti Badade

मेष :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्य उत्तम राहील.

Daily horoscope

|

Sakal

वृषभ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

Daily horoscope

|

Sakal

मिथुन :

जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

Daily horoscope

|

Sakal

कर्क :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

Daily horoscope

|

Sakal

सिंह :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.

Daily horoscope

|

sakal

कन्या :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

Daily horoscope

|

Sakal

तुळ :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

Daily horoscope

|

Sakal

वृश्‍चिक :

आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

Daily horoscope

|

Sakal

धनु :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

Daily horoscope

|

Sakal

मकर :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत.

Daily horoscope

|

Sakal

कुंभ :

महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांच सहकार्य लाभेल.

Daily horoscope

|

Sakal

मीन :

सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

Daily horoscope

|

sakal

