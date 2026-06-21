21 जून 2026 राशीभविष्य! 12 राशींसाठी करिअर, पैसा, आरोग्य आणि वैवाहिक जीवनाचे संकेत

Aarti Badade
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही.
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Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
horoscope
Sakal
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
horoscope
Sakal
महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.
horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
horoscope
Sakal
मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
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Sakal
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
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Sakal
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
yoga charges the brain
Sakal