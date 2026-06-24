आजचे राशिभविष्य 24 जून 2026! कोणाला मिळणार आर्थिक लाभ, कोणाची कामे रखडणार?

Aarti Badade
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
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Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
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Sakal
शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
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Sakal
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.
horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मन आनंदी व आशावादी राहील.
horoscope
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
horoscope
sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
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Sakal
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
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Sakal
गुरूकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्तासमजेल.
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Sakal
वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
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Sakal
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal